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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 21:00
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ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате проверки в багажном отделении был обнаружен тайник, в котором была скрыта табачная продукция в количестве 400 блоков.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:02

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