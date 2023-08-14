ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате проверки в багажном отделении был обнаружен тайник, в котором была скрыта табачная продукция в количестве 400 блоков.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.