РУКОВОДСТВО МО АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В XI МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Делегация Министерства обороны Республики Абхазия, по официальному приглашению, принимает участие в ХI Московской конференции по международной безопасности. Делегацию возглавляет министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.

Более ста стран и международных организаций приглашены для участия в XI Московской конференции по международной безопасности.

Конференция проходит в рамках международного военно-технического форума Армия 2023.

«С момента своего основания в 2012 году конференция стала востребованной площадкой открытого обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. На предстоящем форуме главам и представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ будет предоставлена возможность обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях», – говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.