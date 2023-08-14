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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО МО АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В XI МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 21:02
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РУКОВОДСТВО МО АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В XI МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. 15 августа состоится XI Московская конференция по международной безопасности. Организатором конференции является Министерство обороны Российской Федерации.

Делегация Министерства обороны Республики Абхазия, по официальному приглашению, принимает участие в ХI Московской конференции по международной безопасности. Делегацию возглавляет министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.

Более ста стран и международных организаций приглашены для участия в XI Московской конференции по международной безопасности.

Конференция проходит в рамках международного военно-технического форума Армия 2023.

«С момента своего основания в 2012 году конференция стала востребованной площадкой открытого обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. На предстоящем форуме главам и представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ будет предоставлена возможность обменяться мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях», – говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:04

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