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Абхазия Информ

ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 21:04
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ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. 14 августа в 31-ю годовщину со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. руководство Администрации Президента посетило Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

В музее была представлена расширенная фотовыставка, посвященная памяти павших добровольцев, Султану Асламбековичу Сосналиеву и погибшим женщинам-воинам.

На выставке экспонировались редкие кадры военной хроники и были представлены имена героев добровольческого движения. Посетителям выставки продемонстрировали видеоматериал с речью Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, которую он произнес на митинге по случаю проводов добровольцев в соответствии с июньским соглашением в августе 1993 года.

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Перед посетителями выставки с приветственными речами и воспоминаниями выступили ветераны войны из Абхазии и с Северного Кавказа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:07

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