ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . 14 августа в 31-ю годовщину со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. руководство Администрации Президента посетило Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

В музее была представлена расширенная фотовыставка, посвященная памяти павших добровольцев, Султану Асламбековичу Сосналиеву и погибшим женщинам-воинам.

На выставке экспонировались редкие кадры военной хроники и были представлены имена героев добровольческого движения. Посетителям выставки продемонстрировали видеоматериал с речью Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, которую он произнес на митинге по случаю проводов добровольцев в соответствии с июньским соглашением в августе 1993 года.

Перед посетителями выставки с приветственными речами и воспоминаниями выступили ветераны войны из Абхазии и с Северного Кавказа.