В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ

По итогам турнира среди мужчин первое место занял Данил Черкес (Краснодарский край), второе место занял Алексей Перфильев (Краснодарский край), третье – Эдуард Апагуни (Сочи).

Среди женщин первой стала Арина Казанцева (Краснодарский край), второе место заняла Эрика Кварчия (Сухум), третье – Ангелина Апагуни (Сочи).

В парном смешанном первенстве победителями стали Ренат Карчава (Сухум) и Елена Кап (Нальчик), второе место заняли Лаша Давитая (Сухум) и Ирина Елбакиева (Нальчик), третьи – Наур Карчава (Сухум) и Алана Гиголаева (Цхинвал), Леон Габлия (Сухум) и Аманда Кокоева (Цхинвал).

Также, в рамках турнира прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал Джон Чан-оглы (Гудаута), вторым стал Алхас Ампар (Гудаута), бронзовым призером стал Роман Матяшов (Сухум).

Победителям были вручены денежные призы от семьи Омара Кварчия, памятные подарки от Госкомитета по делам молодежи и спорта и Администрации города Сухум.

Главному судье турнира Игорю Ерофееву был вручен денежный подарок от семьи Омара Кварчия.