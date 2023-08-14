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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ

Новости Понедельник, 14 августа 2023 21:07
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В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухум завершился XV Международный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия.

По итогам турнира среди мужчин первое место занял Данил Черкес (Краснодарский край), второе место занял Алексей Перфильев (Краснодарский край), третье – Эдуард Апагуни (Сочи).

Среди женщин первой стала Арина Казанцева (Краснодарский край), второе место заняла Эрика Кварчия (Сухум), третье – Ангелина Апагуни (Сочи).

В парном смешанном первенстве победителями стали Ренат Карчава (Сухум) и Елена Кап (Нальчик), второе место заняли Лаша Давитая (Сухум) и Ирина Елбакиева (Нальчик), третьи – Наур Карчава (Сухум) и Алана Гиголаева (Цхинвал), Леон Габлия (Сухум) и Аманда Кокоева (Цхинвал).

Также, в рамках турнира прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал Джон Чан-оглы (Гудаута), вторым стал Алхас Ампар (Гудаута), бронзовым призером стал Роман Матяшов (Сухум).

Победителям были вручены денежные призы от семьи Омара Кварчия, памятные подарки от Госкомитета по делам молодежи и спорта и Администрации города Сухум.

Главному судье турнира Игорю Ерофееву был вручен денежный подарок от семьи Омара Кварчия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:13

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