НАТАЛИЯ СИМОНИЯ ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС ЧЕМПИОНА РОССИИ

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . Прошел завершающий маршрут Гран-при 155 см в два гита для всадников группы А чемпионата России по конкуру HL.

Победителями в абсолютном первенстве стали Наталия Симония и Клен. В прошлом году пара также одержала победу в данном турнире. Симония все дни соревнования была безоговорочным лидером. Всадница закончила турнир с 8 ш.о.

Чемпионат России по конкуру проходил в Ногинском районе Московской области в КСК Horseka с 9 по 13 августа.