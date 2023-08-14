Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ . Оперативные подразделения МВД Абхазии проводят розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего побег из СИЗО МВД, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Побег из-под стражи осужденного по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА Киракосян Гургена Арменаковича 1988 г.р. имел место 13 августа текущего года. По данному факту проводится служебная проверка. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного Киракосян Г. А. продолжаются.

Сбежавший из СИЗО Дранда Гурген Киракосян отбывал 15-летний срок за убийство

В феврале текущего года Сухумский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Яштуха Киракосяна Гургена Арменаковича.

Он признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

6 февраля 2022 года в селе Каман Гурген Киракосян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры выстрелил из автомата Калашникова калибра 5,45 мм в Кецба Эдуарда Михайловича. От полученных ран Кецба скончался на месте.

После совершенного преступления Киракосян скрылся в лесном массиве села Каман, где и был задержан сотрудниками ОВД Сухумского района.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Киракосян Г.А. признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, за которые судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 25 000 рублей в доход государства.

Киракосян вину признал.