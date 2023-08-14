 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОБЕГ ИЗ СИЗО

Новости Понедельник, 14 августа 2023 21:15
Оцените материал
(0 голосов)
ПОБЕГ ИЗ СИЗО

Сухум. 14 августа 2023. Абхазия-Информ. Оперативные подразделения МВД Абхазии проводят розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего побег из СИЗО МВД, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Побег из-под стражи осужденного по ч. 1 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 УК РА Киракосян Гургена Арменаковича 1988 г.р. имел место 13 августа текущего года. По данному факту проводится служебная проверка. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию осужденного Киракосян Г. А. продолжаются.

Сбежавший из СИЗО Дранда Гурген Киракосян отбывал 15-летний срок за убийство

В феврале текущего года Сухумский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Яштуха Киракосяна Гургена Арменаковича.

Он признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

6 февраля 2022 года в селе Каман Гурген Киракосян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры выстрелил из автомата Калашникова калибра 5,45 мм в Кецба Эдуарда Михайловича. От полученных ран Кецба скончался на месте.

После совершенного преступления Киракосян скрылся в лесном массиве села Каман, где и был задержан сотрудниками ОВД Сухумского района.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Киракосян Г.А. признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, за которые судом ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 25 000 рублей в доход государства.

Киракосян вину признал.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 14 августа 2023 21:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАТАЛИЯ СИМОНИЯ ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС ЧЕМПИОНА РОССИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.