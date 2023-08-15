ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазии отмечают День добровольца. Глава государства Аслан Бжания обратился к тем, кто пришел в Абхазию во время Отечественной войны 1992-1993 гг. и плечом к плечу с абхазскими бойцами защищал нашу Родину.

Аслан Бжания

31 год назад началась Отечественная война народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Первые группы добровольцев, возглавляемые выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Асланбековичем Сосналиевым, прибыли на помощь уже на следующий день после начала войны.

С первых дней и до победного конца в борьбе за свободу против грузинского агрессора с нашим народом бок о бок сражались добровольцы с Юга России и республик Северного Кавказа, наши соотечественники из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики.

Благодаря самоотверженной борьбе всех, кто принимал участие в справедливой войне народа Абхазии, мы отстояли свободу и независимость Апсны.

Более 2000 добровольцев участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, из которых более 250 героически пали смертью храбрых на полях сражений.

Народ Абхазии будет вечно чтить память о подвиге добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию. Мы склоняем головы перед их ратным подвигом.

Именно добровольческое движение стало образцом настоящей братской помощи и поддержки и в трудную минуту укрепило дух нашего народа, вселило уверенность в победу.

Героизм добровольцев, навеки украсивший славные страницы новейшей истории Абхазии, будет служить примером храбрости и бескорыстия для подрастающего поколения. Мы выражаем слова глубокой признательности и благодарности родителям добровольцев, которые сумели воспитать своих детей истинными героями и борцами за справедливость.

Дорогие добровольцы, наш народ бесконечно благодарен вам и дорожит связывающими нас крепкими узами братства и взаимовыручки.

Еще раз позвольте пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой».

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Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, проходят в Городе-Герое Гудаута, где во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа.