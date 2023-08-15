15 АВГУСТА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ . Общественная палата чествует всех добровольцев, пришедших на помощь Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 годов.

«Дорогие добровольцы, плечом к плечу вы встали рядом с нами, самоотверженно и мужественно сражаясь за свободу и независимость Апсны. Благодаря этому единству стала возможна победа против грузинского агрессора.

Более 2000 добровольцев участвовало в Отечественной войне народа Абхазии, более 250 воинов сложили головы за свободу нашей страны.

Мы помним и высоко чтим ваши ратные подвиги. Память о героически павших воинах навсегда останется в сердце нашего народа.

В этот знаменательный день примите наши искренние поздравления. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в окружении родных и близких людей! Мира и добра вам, наши герои! С праздником!»