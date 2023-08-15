В ЦЕНТРЕ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ СГБ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ . По распоряжению президента Аслана Бжания на базе центра специального назначения СГБ во вторник, 15 августа, прошло первенство среди учебных групп, проходящих подготовку под руководством инструкторов центра. Цель – повысить уровень обороноспособности страны.

В первенстве приняли участие внештатная боевая группа СГБ, команды, состоящие из сотрудников налоговой службы, Кабинета министров, Национального банка, РУП «Абхазское морское пароходство», РУП «Абхазская железная дорога», а также гражданские группы резервистов.

Задачи первенства – добиться слаженной работы в группах и выполнить тактические и огневые задания за определенное время.

Были отработаны следующие элементы: действия сотрудников под прикрытием огня, стрельба из различных видов орудия, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, работа командира по управлению личным составом. Присутствовавший на соревнованиях врио председателя СГБ полковник Темур Ахиба отметил хорошие результаты, продемонстрированные участниками. Несмотря на невыносимую жару, команды проявили терпение, выдержку и применили все полученные знания в ходе подготовки.

Победители определились по наименьшему времени прохождения полосы препятствия.

Первое место заняла команда РУП «Абхазское морское пароходство», второе – резервисты команды «Кристалл», третье - внештатная боевая группа СГБ. После завершения соревнования победителям вручили кубок и грамоты.

Об этом сообщает пресс-служба СГБ.