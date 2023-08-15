СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ...

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ . 81 год назад, 15 августа 1942 г., столица Абхазии подверглась первому, но, к сожалению, не последнему авиаудару бомбардировщиков Люфтваффе. Главной целью налета стал Сухумский порт, деятельность которого в условиях войны была подчинена нуждам обороны приморских районов, а также эвакуации промышленных предприятий и населения.

В Сухум морским путем поступало большое количество раненых, беженцев, эвакуированных грузов. Через город перебрасывались войска, техника, вооружение, боеприпасы, продовольствие и т.д. Погрузочный инвентарь предоставлялся Сухумским морпортом, судоремонтная мастерская порта производила ремонт гражданских судов и частично выполняла военные заказы – в частности, изготавливала оружейные стволы и минометы. Все это делало Сухум потенциальной целью для авианалетов противника.

Итак, 15 августа, в 15:17 немецкие бомбардировщики, идентифицированные постами ВНОС как Ju-88, появились над Сухумским морпортом. К этому моменту у малого причала под разгрузкой находились портовая шхуна «Интернационал» и плавучая мастерская «Дмитрий Фурманов».

Высадку пассажиров производили нефтеналивная баржа «Тендра» и буксир «Рекорд». У причалов железной пристани стояли буксирный пароход Черноморского флота и не успевший закончить выгрузку пароход «Червона Украина». На рейде находились плавмастерская «Пицунда», санитарный транспорт «Львов», принимавший на борт снаряды и мины, а также мелкие катера. В западной части бухты, у берега, стоял на грунте поврежденный танкер «Эмба». Вне порта, в сторону мыса Кодор, расположился ряд судов.

Непосредственно в авиаударе участвовали всего 2 самолета, однако его результативность следует оценить как высокую. Получив серьезные повреждения корпуса, был потоплен буксир «Рекор», на котором погибли 5 человек. Баржа «Тендра» осталась на плаву, но получила перелом корпуса. Прямым попаданием бомбы была разрушена средняя часть деревянной пристани – т.н. малого причала. Ввиду скопления людей на пристани в момент выгрузки имелось большое количество человеческих жертв. Из числа жителей Сухума погибло 22 человека, было ранено 65 человек.

После окончания налета, для рассредоточения целей в случае повторного удара, баржа «Тендра» была отведена и поставлена у берега, вблизи танкера «Эмба». Портовая шхуна «Интернационал» и плавмастерская «Дмитрий Фурманов» отошли на западный рейд. Пароход «Червона Украина» был отбуксирован на якорную стоянку на восточный рейд.

Около 18:00 раздался сигнал воздушной тревоги, после чего над городом снова появились немецкие самолеты – 6 бомбардировщиков He-111. На этот раз их целью стали суда, стоявшие на рейде. Прямым попаданием бомбы была потоплена «Червона Украина». Санитарный транспорт «Львов» получил два прямых попадания, на судне возник пожар, локализованный и затем ликвидированный усилиями команды. В ходе второго налета погибло 18 человек, было ранено 63 человека из числа горожан.

Немецкие воздушные атаки на столицу Абхазии беспрепятственно продолжились 16 и 17 августа. 18 августа отпор противнику дали спешно переброшенные из Махарадзе три экипажа авиаэскадрильи 863-го истребительного авиаполка (ИАП), а также два экипажа 35-го ИАП, в ходе воздушного боя сбившие один Ju-88 и отогнавшие остальные самолеты врага. Убедившись, что город прикрыт истребительной авиацией, немцы прекратили воздушные удары, переключившись на решение иных, более приоритетных задач.

Согласно справке НКВД Абхазской АССР о количестве жертв от бомбежке вражеской авиацией города Сухум, всего в ходе августовских налетов было убито 83 и ранено 236 гражданских лиц. Кроме того, на берегу было подобрано 17 тел, выброшенных морем.

Ввиду отсутствия данных о количестве жертв среди военнослужащих, членов экипажей и пассажиров судов, потопленных и поврежденных в ходе бомбежек, представляется, что общее количество жертв могло быть значительно больше.

Николай МЕДВЕНСКИЙ, историк.