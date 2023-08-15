Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ .Угон автотранспортного средства вменяется жителю с. Нижняя Эшера Келешян Сейрану Ивановичу 1969 г.р.Согласно материалам уголовного дела последний, путем свободного доступа неправомерно завладел принадлежащим заявителю автомобилем «Лада Калина», после чего с места преступления скрылся.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району совместно с сотрудниками Новоафонского отделения милиции того же РОВД злоумышленник был установлен и задержан по «горячим следам».

Гражданин Келешян уже дал признательные показания. В результате обследования участка местности в с. Псырцха по ул. Курчинкова обнаружен угнанный автомобиль «Лада Калина», доставлен на служебную стоянку ОМ г. Новый Афон и будет передан владельцу.

В отношении Сейрана Келешян по ч.1 ст.163 УК РА группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о не выезде.