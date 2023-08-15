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Абхазия Информ

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Новости Вторник, 15 августа 2023 13:57
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ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ. 3-8 августа проходила командировка сотрудников Центра развития сельского хозяйства и села в Черногорию, целью которой было повышение квалификации и получения опыта в инновационных отраслях сельского хозяйства, в частности работы морских ферм.

Директор Центра Заур Гулия отметил, что данный промежуток времени для поездки был выбран исходя из сезонности работы морских ферм в Черногории. График рабочей поездки был достаточно плотным.

4 августа сотрудники Центра посетили Институт биологии и моря Университета Черногории в Которе, где функционирует Лаборатория по исследованию и развитию аквакультуры.

«С учетом того, что в августе преподавательский состав университета находится в отпуске, мы посетили Центр защиты биоразнообразия Адриатики «Аквариум Бока» площадью 300 кв. метров, который организован Институтом морской биологии Университета Черногории. Мы ознакомились с флорой и фауной Адриатического моря и Средиземноморья, узнали о мерах, предпринимаемых местными властями для сохранения биоразнообразия моря Черногории», – поделился Гулия.

5 августа специалисты Центра посетили крупную морскую ферму моллюсков устрицы и мидий «Milos Grubacevic» в Перасте.

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«Нам была обеспечена экскурсия на ферме, ознакомление с методиками и особенностями выращивания и ухода за устрицами и мидиями. Удалось получить расширенные консультации по методикам выращивания и ухода за моллюсками с непосредственной демонстрацией на месте. С применением специализированного оборудования мы смогли погрузиться в море и осмотреть устройство морской фермы, принципы ее работы и способы выращивания моллюсков. Были получены рекомендации по возможному обустройству аналогичной морской фермы с учетом особенностей климата и моря в Абхазии», – рассказал агроном Центра развития сельского хозяйства и села Георгий Пантия.

Он отметил, что установлены контакты с владельцем фермы, позволяющие в будущем получать консультативную поддержку.

6 августа состоялось посещение другой крупной фермы Skoljke Boke в Ораховаце – фермы моллюсков устриц и мидий, построенной на принципах устойчивого развития с использованием естественной системы очистки.

«Нам была проведена экскурсия на ферме, ознакомление с методиками и особенностями выращивания и ухода за устрицами и мидиями. Данное мероприятие позволило дополнить и расширить информацию, полученную днем ранее», – добавил Пантия.

Специалист Центра Тимур Мукба рассказал об исследовании местного рынка в городе Будва на предмет востребованности мидий, креветок и устриц: «Наибольшим спросом такие продукты пользуются непосредственно в самих морских фермах, как правило оборудованных местами для общественного питания. Именно там посетители в большом количестве заказывают свежие морепродукты как с собой, так и дегустируют на месте. Данный формат является наиболее предпочтительным, так как позволяет потреблять морепродукты в самом свежем виде, а также создает дополнительную экономическую выгоду для владельца морской фермы, что позволяет ее содержать и увеличивать объемы выращиваемой продукции».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 15 августа 2023 14:03

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