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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ЛАВРИКА ПАЧУЛИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 15 августа 2023 14:03
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ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ЛАВРИКА ПАЧУЛИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело в отношении Асландзия Хаджарата Шотовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 13 августа 2023 года, примерно в 13часов 30 минут, Асландзия Х.Ш. имея прямой преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти гражданину Пачулия Лаврику Шитовичу, на почве продолжительного семейного конфликта, на неустановленном следствием автомобиле приехал на участок местности, расположенный в с. Бабышира Гулрыпшского района, где встретился с Пачулия Л.Ш. Находясь на данном участке Асландзия Х.Ш., используя имевшийся при себе охотничий нож, нанес последнему шесть колото-резанных ранений в область туловища. Пачулия Л.Ш. был доставлен в Гулрыпшскую ЦРБ, однако, не приходя в сознание, скончался.

Асландзия Х.Ш. с места преступления скрылся.

В тот же день в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий Асландзия Х.Ш. был задержан и водворен в ИВС ОВД по Гулрыпшскому району.

В ближайшее время органом предварительного расследования в отношении Асландзия Х.Ш. в суд Гулрыпшского района будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 15 августа 2023 14:06

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