В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ. Торжественный митинг, посвященный Дню добровольца, прошел в Доме культуры города Гудаута. Перед началом митинга состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Памятник установлен рядом со зданием, где во время войны располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа.

Открывая митинг, военный комиссар Гудаутского района Замир Чкок отметил, что 30 сентября Абхазия будет отмечать великий праздник – День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

«Добровольцы, прибывшие в 1992 году на помощь братскому народу, внесли значительный вклад в Победу. Первые добровольцы прибыли в Абхазию на второй день войны», – сказал Чкок.

Он напомнил, что более 2000 добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 из них удостоен высокого звания «Герой Абхазии», 247 человек награждены Орденом Леона, 623 добровольца награждены медалью «За отвагу».

«295 добровольцев погибли, защищая Апсны, в том числе – 54 человека - из Чечни, 44 человека – из Кабардино–Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, 8 – из Украины, по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 - из Северной Осетии и Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши. Кроме того, 106 добровольцев из разных городов России – от Москвы и Санкт–Петербурга до Новосибирска и Владивостока погибли, защищая Абхазию», – напомнил Чкок.

Председатель Союза добровольцев Южной Осетии Морис Санакоев зачитал поздравление с Днем добровольца от президента республики Алана Гаглоева:

«31 год назад Грузия, потерпев неудачу в реализации своих планов по уничтожению Южной Осетии, развязала широкомасштабную агрессию против Абхазии. Однако агрессор, намеривавшийся захватить Абхазию в считанные дни, не рассчитал силу духа абхазского народа, его непоколебимую волю в борьбе за свободу и независимость. Крайне неприятным сюрпризом для грузинских националистов стало добровольческое движение в поддержку Абхазии, развернувшееся по всему Северному Кавказу. Помощь добровольческих формирований сыграла важнейшую роль в разрушении планов грузинских войск по захвату территории абхазского государства.

Значимую роль в защите братской Абхазии сыграли и добровольцы из Южной Осетии. Сотни наших соотечественников приняли участия в войне абхазского народа, отважно сражаясь на самых горячих участках фронта. Многие из них отдали жизни и погибли за свободу и независимость своих абхазских братьев. Вечная им память», – отмечается в послании президента РЮО.

Глава Южной Осетии особо подчеркнул историческое значение добровольческого движения.

«Война и мир не были нашим выбором, народы Абхазии и Южной Осетии были вынуждены отстаивать свое право на существование, право говорить на родном языке и развивать национальную культуру», – отмечается в поздравлении Гаглоева.

Председатель Союза чеченских добровольцев Вахид Керимов отметил, что сегодня – праздник, но вместе с тем и траурный день, так как добровольцы вспоминают своих погибших товарищей.

«14 августа 1992 года можно считать началом победы абхазского народа, который давно мечтал стать независимым. Многие ребята сложили свои головы, чтобы сегодня Абхазия была независимой», – сказал Вахид Керимов.

Заместитель главы Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба напомнил о событиях 31-летней давности.

«31 год назад, когда в Москве проходила трехсторонняя встреча, где стоял вопрос, чтобы Абхазию покинули «наемники», именно так говорили грузины, Владислав Григорьевич Ардзинба вынужден был назвать вас добровольцами. Вы вместе с нами прошли эту тяжелую дорогу, после чего называть вас добровольцами неправильно. Вы – наши братья, которые встали рядом в самое тяжелое для нас время. Как говорил Мусса Шанибов, «тот народ, который сохранит историю своих героев, сохранит и свой народ». Благодаря вам мы смогли сохранить историю своих героев», – сказал Авидзба.

Он от лица всего абхазского народа поблагодарил добровольцев за оказанную помощь и поздравил с Днем добровольца.

Ветеран войны, кавалер ордена «Леона» Руслан Лихов поделился своими воспоминаниями о войне и помощи добровольцев из Северного Кавказа.

«31 год назад началась эта страшная война. Сегодня мы говорим, что было тяжело отвоевать землю, мы потеряли много ребят, но в награду обрели свободу Абхазского народа. Я преклоняю голову перед матерями тех героев Абхазии и Северного Кавказа, которые погибли за свободу Абхазии», – сказал Лихов.

Об этом сообщает Апсныпресс.