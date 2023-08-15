157 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЯ В БАГАЖНИКЕ И ТАЙНИКАХ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни в пункте пропуска Адлер обнаружили 157 бутылок алкоголя популярных абхазских брендов в багажнике и тайниках легкового автомобиля, прибывшего из Абхазии.
По словам водителя, спиртное он приобрел для себя и родственников.
Незаконно ввезенная продукция и автомобиль изъяты, возбуждены 3 дела по ч. 2 ст. 16.1 (сообщение недостоверных сведений), ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ.
СПРАВКА:
Запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции с концентрацией спирта более 0,5 об.%. При этом алкоголь свыше 3 литров придется внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере €10 за 1 литр.