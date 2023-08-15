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Абхазия Информ

157 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЯ В БАГАЖНИКЕ И ТАЙНИКАХ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Новости Вторник, 15 августа 2023 20:03
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157 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЯ В БАГАЖНИКЕ И ТАЙНИКАХ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 15 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни в пункте пропуска Адлер обнаружили 157 бутылок алкоголя популярных абхазских брендов в багажнике и тайниках легкового автомобиля, прибывшего из Абхазии.

Выявить контрабанду удалось при помощи мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После сканирования автомобиля таможенниками было принято решение о проведении досмотра. В результате под передним пассажирским сидением, в сумках и коробках в багажнике, а также в тайнике, расположенном в полости над арками колес минивэна инспекторы обнаружили широкий ассортимент незадекларированных алкогольных напитков, в том числе пиво, водку, коньяк и вино.

По словам водителя, спиртное он приобрел для себя и родственников.

Незаконно ввезенная продукция и автомобиль изъяты, возбуждены 3 дела по ч. 2 ст. 16.1 (сообщение недостоверных сведений), ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ.

СПРАВКА:

Запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции с концентрацией спирта более 0,5 об.%. При этом алкоголь свыше 3 литров придется внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере €10 за 1 литр.

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