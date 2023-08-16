Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Театрализованное представление «Позывной 12», посвященное генералу Султану Сосналиеву, состоялось в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба в рамках празднования Дня добровольца во вторник, 15 августа. Мероприятие подготовило Управление культуры Администрации Сухума.

Перед представлением прошла официальная часть, в которой выступили первый вице-премьер Беслан Джопуа, советник министра обороны Илья Гамисония, экс-министр обороны Вячеслав Эшба. Все отметили огромное значение добровольческого движения для достижения победы.

«Основная часть добровольцев отправилась в Абхазию, даже не сообщая об этом своим родным. По зову совести и крови они были готовы отдать свои жизни за свободу нашей республики. Именно их братская помощь не позволила агрессору осуществить геноцид абхазского народа», – сказал Эшба.

Он подчеркнул, что поведение добровольцев было высоконравственным. «Не было совершено ни одного поступка, который бросил бы тень на высокое звание добровольца. Они не только поддержали братьев, они поддержали правду и защитили нас от уничтожения. Вечная память тем, кто сложил голову», – сказал Эшба.

Он вспомнил, как принимал участие в отправке тел погибших на Северный Кавказ во время войны.

«Ни разу со стороны их родственников не прозвучал какой – либо упрек в наш адрес. Они понимали, что их дети, отцы и братья выполняли волю народа, которую нельзя ничем сломить», – отметил Эшба.

После официальной части началось театрализованное представление, в котором приняли участие артисты театров республики, телевизионные ведущие и солисты Государственных ансамблей народных танцев Абхазии «Кавказ» им. К. Тарба и «Шаратын» им. Э. Бебия.

Творческий коллектив воссоздал атмосферу основных событий из жизни Султана Сосналиева, продемонстрировал, как формировались его высочайший профессионализм и хладнокровная выдержка, которые сыграли огромную роль во всем ходе войны, подчеркивая при этом удивительную человеческую порядочность и скромность военачальника.