МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ УЧАСТВОВАЛИ В ЭТАПЕ ПРОЕКТНОГО АКСЕЛЕРАТОРА

Спикером мастер-класса «Искусство презентации и защиты проектов» выступила кандидат экономических наук, преподаватель, сертифицированный игропрактик, специалист по играм живого действия и играм альтернативной реальности Наталья Спирина.

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Молодые соотечественники из Абхазии приняли участие в этапе Проектного акселератора, который прошел в Доме Москвы в Сухуме.

По итогам защиты онлайн-этапа будут отобраны 7 команд, которые примут участие в очном этапе Проектного акселератора в Москве. Победителями проекта станут 3 команды из 3 стран, которые получат содействие в реализации своих мероприятий в 2024 году.

Участие в онлайн-этапе Проектного акселератора принимают более 220 молодых соотечественников из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана и Узбекистана.