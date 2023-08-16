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Абхазия Информ

МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ УЧАСТВОВАЛИ В ЭТАПЕ ПРОЕКТНОГО АКСЕЛЕРАТОРА

Новости Среда, 16 августа 2023 16:10
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МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ УЧАСТВОВАЛИ В ЭТАПЕ ПРОЕКТНОГО АКСЕЛЕРАТОРА

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Молодые соотечественники из Абхазии приняли участие в этапе Проектного акселератора, который прошел в Доме Москвы в Сухуме.

Спикером мастер-класса «Искусство презентации и защиты проектов» выступила кандидат экономических наук, преподаватель, сертифицированный игропрактик, специалист по играм живого действия и играм альтернативной реальности Наталья Спирина.

По итогам защиты онлайн-этапа будут отобраны 7 команд, которые примут участие в очном этапе Проектного акселератора в Москве. Победителями проекта станут 3 команды из 3 стран, которые получат содействие в реализации своих мероприятий в 2024 году.

Участие в онлайн-этапе Проектного акселератора принимают более 220 молодых соотечественников из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 августа 2023 16:12

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