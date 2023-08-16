НА ГАСТРОЛИ В УФУ
Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. С 10 по 14 сентября состоятся гастроли Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба в Уфе.Зрителям столицы Башкортостана Абхазский театр предложит два спектакля – «Пешком» в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и «Сариа» в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.
Абхазские актеры выступят на сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури.
Гастроли Абхазского театра в Башкортостан пройдут при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания.
Сегодня, находящегося в Уфе для решения организационных вопросов, связанных с гастролями, генерального директора Абхазского театра Алхаса Чолокуа принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Глава правительства заверил в том, что руководство республики окажет необходимое содействие в проведении гастролей Абхазского театра в Уфе.
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