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Абхазия Информ

НА ГАСТРОЛИ В УФУ

Новости Среда, 16 августа 2023 16:12
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НА ГАСТРОЛИ В УФУ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. С 10 по 14 сентября состоятся гастроли Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба в Уфе.Зрителям столицы Башкортостана Абхазский театр предложит два спектакля – «Пешком» в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и «Сариа» в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.

Абхазские актеры выступят на сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури.

Гастроли Абхазского театра в Башкортостан пройдут при поддержке президента Абхазии Аслана Бжания.

Сегодня, находящегося в Уфе для решения организационных вопросов, связанных с гастролями, генерального директора Абхазского театра Алхаса Чолокуа принял премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Глава правительства заверил в том, что руководство республики окажет необходимое содействие в проведении гастролей Абхазского театра в Уфе.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 16 августа 2023 16:16

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