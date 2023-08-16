НА ГАСТРОЛИ В УФУ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. С 10 по 14 сентября состоятся гастроли Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба в Уфе.Зрителям столицы Башкортостана Абхазский театр предложит два спектакля – «Пешком» в постановке Народного артиста Абхазии Валерия Кове и «Сариа» в постановке Заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун.