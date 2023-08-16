РОССИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯМИ ЦНС И ЗАДЕРЖКАМИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Здоровое поколение» с двухдневным рабочим визитом Абхазию посетил ведущий специалист детского нейрореабилитационного центра «Импульс» – детский невролог Наталья Авласик.

На базе детской поликлиники за два дня было проведено более 20 консультаций, осмотр и диагностика с дальнейшими рекомендациями в лечении подопечных Фонда с нарушениями ЦНС и задержками в развитии речи.

Как отметила Наталья Николаевна, «в основном были дети с тяжелыми задержками психоречевого развития с их индивидуальными особенностями, которым в дальнейшем нужна комплексная коррекционная помощь специалистов».

Благодаря данному диагностированию, нескольким детям было рекомендовано оперативное лечение в ближайшее время, что благоприятно скажется на их развитии.

Фонд будет продолжать помогать своим подопечным и организовывать в будущем приезд высококвалифицированных специалистов для диагностирования и консультирования маленьких пациентов Абхазии.

Все расходы, связанные с проведением медицинской акции, были оплачены с резервного счета фонда «Ашана».