ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ СМЕНЕ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ОАЗИС»
Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Принимаются заявки на участие во второй смене бесплатного палаточного лагеря «Молодежный оазис», который пройдет с 18 по 20 августа в селе Красная Воля на базе форумной площадки «Мы – опора Родины».
Смена разделена на пять направлений: актерское мастерство, вокальное пространство, цифровая трансформация, энергия танца, КВН/открытый микрофон.
Основная цель смены «Про творчество» направлена на реализацию возможностей молодых людей в медиа и творческой сфере, приобретение и реализацию творческих и социальных навыков личности.
Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: + 7 (940) 721 17 17. Заявки принимаются до 17 августа.
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