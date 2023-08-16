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Абхазия Информ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ СМЕНЕ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ОАЗИС»

Новости Среда, 16 августа 2023 16:24
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ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ СМЕНЕ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ОАЗИС»

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Принимаются заявки на участие во второй смене бесплатного палаточного лагеря «Молодежный оазис», который пройдет с 18 по 20 августа в селе Красная Воля на базе форумной площадки «Мы – опора Родины».

Смена разделена на пять направлений: актерское мастерство, вокальное пространство, цифровая трансформация, энергия танца, КВН/открытый микрофон.

Основная цель смены «Про творчество» направлена на реализацию возможностей молодых людей в медиа и творческой сфере, приобретение и реализацию творческих и социальных навыков личности.

Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: + 7 (940) 721 17 17. Заявки принимаются до 17 августа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 16 августа 2023 16:27

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