ЗА 3 ГОДА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. В первый рейс ретро-поезд №927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра формирования Федеральной пассажирской компании отправился 15 августа 2020 года. За три года курсирования он совершил более 1 тысячи поездок и перевез к популярным курортам около 150 тысяч пассажиров.

Поезд сформирован из 10 вагонов, интерьер которых выполнен с использованием элементов стилистики 70-80-х годов прошлого века. Вместе с этим, подвижной состав полностью соответствует современным требованиям комфорта. В поезде работает вагон-ресторан, в котором можно попробовать блюда русской и абхазской кухни. Пассажиры могут сделать снимки в фотокупе, которое оформлено в стиле советской гостиной. Паспортный контроль на границе с Республикой Абхазия туристы могут пройти, не выходя из вагона.

«Туристический поезд «Сочи» пользуется популярностью у жителей и гостей курорта. Он может перевозить до 400 туристов за один рейс, что позволяет значительно разгрузить дорожную сеть в направлении русско-абхазской границы и непосредственно сам международный пункт пропуска. На курорте в разгар туристического сезона по поручению главы города Алексея Копайгородского оптимизации передвижения и комфортному перемещению наших жителей и гостей уделяется особое внимание. В общей сложности туристическими и регулярными поездами формирования АО «ФПК» в сообщении с Абхазией с начала года перевезено более 530 тысячи пассажиров», – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Поезд курсирует каждый день кроме вторников. Из Туапсе он отправляется в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибывает в Гагру в 09:45.

В обратный путь из Гагры поезд отправляется в 19:25, делает остановку в Сочи в 22:40 и прибывает в Туапсе в 01:05 ночи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.

Для жителей Вологодской области осенью будет действовать мультимодальный туристический маршрут «Рица» сообщением Череповец – аэропорт Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – аэропорт Сочи – Череповец. От Череповца до аэропорта Сочи пассажиры проследуют самолетом, далее пересядут в туристический поезд, в котором проследуют до Сочи и курортов Абхазии. Обратно в Череповец путешественники вернутся на самолете.