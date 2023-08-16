 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА 3 ГОДА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Новости Среда, 16 августа 2023 16:34
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА 3 ГОДА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. В первый рейс ретро-поезд №927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра формирования Федеральной пассажирской компании отправился 15 августа 2020 года. За три года курсирования он совершил более 1 тысячи поездок и перевез к популярным курортам около 150 тысяч пассажиров.

Поезд сформирован из 10 вагонов, интерьер которых выполнен с использованием элементов стилистики 70-80-х годов прошлого века. Вместе с этим, подвижной состав полностью соответствует современным требованиям комфорта. В поезде работает вагон-ресторан, в котором можно попробовать блюда русской и абхазской кухни. Пассажиры могут сделать снимки в фотокупе, которое оформлено в стиле советской гостиной. Паспортный контроль на границе с Республикой Абхазия туристы могут пройти, не выходя из вагона.

«Туристический поезд «Сочи» пользуется популярностью у жителей и гостей курорта. Он может перевозить до 400 туристов за один рейс, что позволяет значительно разгрузить дорожную сеть в направлении русско-абхазской границы и непосредственно сам международный пункт пропуска. На курорте в разгар туристического сезона по поручению главы города Алексея Копайгородского оптимизации передвижения и комфортному перемещению наших жителей и гостей уделяется особое внимание. В общей сложности туристическими и регулярными поездами формирования АО «ФПК» в сообщении с Абхазией с начала года перевезено более 530 тысячи пассажиров», – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Поезд курсирует каждый день кроме вторников. Из Туапсе он отправляется в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибывает в Гагру в 09:45.

В обратный путь из Гагры поезд отправляется в 19:25, делает остановку в Сочи в 22:40 и прибывает в Туапсе в 01:05 ночи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.

Для жителей Вологодской области осенью будет действовать мультимодальный туристический маршрут «Рица» сообщением Череповец – аэропорт Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – аэропорт Сочи – Череповец. От Череповца до аэропорта Сочи пассажиры проследуют самолетом, далее пересядут в туристический поезд, в котором проследуют до Сочи и курортов Абхазии. Обратно в Череповец путешественники вернутся на самолете.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 16 августа 2023 16:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПАСАТЕЛИ ВЕДУТ ПОИСКИ ЖИТЕЛЯ САРАТОВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.