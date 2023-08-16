ОСТАНОВКА И ВЫХОД ЭКСКУРСАНТОВ ИЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба издал приказ о запрете на остановку и выход туристов (экскурсантов) из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон» (Каменный мешок) организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка.
Приказ издан в целях безопасности туристов. На этом участке Рицинского парка происходят частые камнепады.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обещал оказать содействие в решении данного вопроса.
МВД поможет в установке дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на данном опасном участке, в целях снижения тяжести последствий.
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