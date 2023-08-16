ВСТРЕЧА МИНИСТРА ВД С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с председателем Союза абхазских добровольцев Северной Осетии-Алании Игорем Кокоевым. Во встрече участвовали советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал и советник президента по вопросам спорта Ахра Ашуба.

Роберт Киут подчеркнул особое отношение к добровольцам, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии в нашей республике.

«Вчера был важный для нас праздник - День добровольца. Мы с особым уважением относимся к добровольцам и очень рады Вас видеть. Со своей стороны хотел бы отметить, что готов к взаимодействию с братскими республиками», – сказал министр.

Игорь Кокоев поблагодарил Роберта Киут за теплый прием, подчеркнув, что перед МВД стоит ряд сложных задач. Вместе с тем, Кокоев отметил, что со стороны хорошо видно качественную работу ведомства.

«На войне нам было легче, мы видели, где враг и знали, что с ним нужно бороться. Вам сейчас очень сложно. Я сам бывший сотрудник правоохранительных органов и знаю, как непросто работать в этой сфере», – подчеркнул Игорь Кокоев.

В ходе встречи Киут и Кокоев обсудили актуальные проблемы и вопросы правоохранительной сферы.

Об этом сообщает сайт МВД.