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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА

Новости Среда, 16 августа 2023 20:52
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Мактиной Джинджолия.

Во время встречи детский омбудсмен озвучила проблемные вопросы, касающиеся социальной реабилитации, безопасности, надлежащего контроля со стороны родителей, обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обсуждались частные проблемные случаи, в которых в отношении детей применялись незаконные действия со стороны родителей.

Роберт Киут отметил важность деятельности органа уполномоченного по правам ребенка в республике.

По итогам встречи министр и Джинджолия договорились о дальнейшем сотрудничестве в области защиты прав несовершеннолетних.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 16 августа 2023 20:55

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