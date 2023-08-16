РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА

Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Мактиной Джинджолия.

Во время встречи детский омбудсмен озвучила проблемные вопросы, касающиеся социальной реабилитации, безопасности, надлежащего контроля со стороны родителей, обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.