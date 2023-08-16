РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА
Сухум. 16 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Мактиной Джинджолия.
Во время встречи детский омбудсмен озвучила проблемные вопросы, касающиеся социальной реабилитации, безопасности, надлежащего контроля со стороны родителей, обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обсуждались частные проблемные случаи, в которых в отношении детей применялись незаконные действия со стороны родителей.
Роберт Киут отметил важность деятельности органа уполномоченного по правам ребенка в республике.
По итогам встречи министр и Джинджолия договорились о дальнейшем сотрудничестве в области защиты прав несовершеннолетних.
Об этом сообщает сайт МВД.
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