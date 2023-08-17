БАСТУЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПЕРЕКРЫЛИ ДОРОГУ К ОЗЕРУ РИЦА
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии трасса, ведущая к озеру Рица полностью перекрыта из-за забастовки предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал АМРА-life.
«В связи с решением министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба запретить остановку и выход туристов из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон», работники организаций и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка, в знак протеста перекрыли движение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти запретили остановку транспорта из-за угрозы камнепада. В результате предприниматели лишились заработка. Судя по видео, на трассе скопилось огромное количество легковых автомобилей и туристических автобусов. Люди вышли из машин на дорогу. О том, когда возобновится движение на трассе, неизвестно.