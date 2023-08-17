БАСТУЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПЕРЕКРЫЛИ ДОРОГУ К ОЗЕРУ РИЦА

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии трасса, ведущая к озеру Рица полностью перекрыта из-за забастовки предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал АМРА-life.

«В связи с решением министра по туризму Абхазии Теймураза Хишба запретить остановку и выход туристов из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон», работники организаций и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка, в знак протеста перекрыли движение», – говорится в сообщении.