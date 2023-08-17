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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: У ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НЕТ ЦЕНЫ

Новости Пятница, 18 августа 2023 00:23
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: У ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НЕТ ЦЕНЫ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. 17 августа в 07:20 утра индивидуальные предприниматели перекрыли дорогу на КПП Рица. 15 индивидуальных предпринимателей, а также поддерживающие их лица, человек 30, таким образом выразили свое несогласие с решением Минтуризма от 15 августа о запрете организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги, останавливаться и высаживать туристов (экскурсантов) в Юпшарском каньоне по дороге на озеро Рица.

Предприниматели объяснили свою обеспокоенность тем, что впредь экскурсионные автобусы не смогут останавливаться у их торговых рядов. О произошедшем на КПП «Рица» министру сообщил начальник КПП Аляс Аргун. Он также передал их просьбу, чтобы министр туризма приехал к ним.

В свою очередь Теймураз Хишба попросил разблокировать дорогу и выехал на встречу к протестующим.

На встрече министра с предпринимателями в   Юпшарском каньоне присутствовал директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.

По словам министра, предпринимателей беспокоило то, что у их торговых рядов не смогут останавливаться туристические автобусы, и это помешает их деятельности.

Хишба, в свою очередь, отметил, что все это делается ради безопасности граждан и туристов.

«У человеческой жизни нет цены», – сказал Хишба.

Глава Минтуризма также проинформировал, что данное решение было принято после консультаций с директором Национального Рицинского парка и министром внутренних дел.

«В советское время остановка в этом месте была запрещена, более того, было даже запрещено сигналить», – сказал министр.

Предпринимателям предложили переместиться в другое место, на что они ответили, что это займет много времени.

Министр еще раз отметил, что с пониманием относится к обеспокоенным предпринимателям и их проблем, но безопасность людей важней всего, поэтому приказ не будет отменен.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 00:32

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