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Абхазия Информ

НАЙДЕН ПРОПАВШИЙ ЖИТЕЛЬ САРАТОВА

Новости Пятница, 18 августа 2023 00:33
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НАЙДЕН ПРОПАВШИЙ ЖИТЕЛЬ САРАТОВА

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Пропавшего накануне в Гагре жителя Саратова обнаружили сегодня ранним утром. Сотрудники ПСО Гагры нашли молодого человека в 04 часа 00 минут в лесополосе Хашупсинского каньона. Состояние подростка удовлетворительное. Он направлен под наблюдение врачей.

Спасатели благодарят волонтеров, которые оказали им содействие в поисках, предоставив беспилотник с тепловизором. Использование беспилотника в немалой степени привело к положительному исходу поисковой операции.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 00:34

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