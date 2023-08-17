НАЙДЕН ПРОПАВШИЙ ЖИТЕЛЬ САРАТОВА
Новости Пятница, 18 августа 2023 00:33
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Пропавшего накануне в Гагре жителя Саратова обнаружили сегодня ранним утром. Сотрудники ПСО Гагры нашли молодого человека в 04 часа 00 минут в лесополосе Хашупсинского каньона. Состояние подростка удовлетворительное. Он направлен под наблюдение врачей.
Спасатели благодарят волонтеров, которые оказали им содействие в поисках, предоставив беспилотник с тепловизором. Использование беспилотника в немалой степени привело к положительному исходу поисковой операции.