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Абхазия Информ

АНДРЕЙ ВАРВАШТЯН НУЖДАЕТСЯ В ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

Новости Пятница, 18 августа 2023 00:34
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АНДРЕЙ ВАРВАШТЯН НУЖДАЕТСЯ В ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. С просьбой о помощи в культурно-благотворительный фонд «Ашана» обратилась мама Андрея Варваштяна. У ее пятилетнего сына задержка психоречевого развития. В свои пять лет Андрею очень сложно воспринимать информацию. Он не улавливает слова и не может их воспроизвести. Поэтому он часто не понимает, что от него хотят окружающие, которые ему предлагают поговорить, либо поиграть.

Родители Андрея мечтают, чтобы сын мог рассказать, как прошёл его день и во что он играл. Но чтобы в развитии мальчика был прогресс, ему необходимо постоянно заниматься со специалистами.

Андрей сейчас нуждается в прохождении диагностики и курса реабилитации в нейрореабилитационном центре «Импульс» (г. Сочи). В ходе диагностики и курса реабилитации мальчику будет проведены нейрокоррекция, АРТ-терапия, занятие с логопедом-дефектологом, сенсорная интеграция и др.

В центре «Импульс» уже готовы принять мальчика, но сумма для семьи неподъемная. Общая стоимость обследования, лечения и проживания – 196 340 рублей.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме мальчика.

Вместе с родителями, которые только и мечтают о том, чтобы их сын вырос жизнерадостным и здоровым, мы обращаемся к каждому с призывом поддержать нашего подопечного.

Мы будем благодарны любой вашей поддержке и пожертвованиям.

Вы можете помочь следующими способами:

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).

ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 00:39

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