НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов вменяется Гоцкан Вадиму Владимировичу 1985 г. р. При обследовании помещения по ул. Чанба в г. Гудаута, где проживает данный гражданин, сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружили и изъяли автомат системы Калашникова калибра 7.62 мм, а так же 6 магазинов к нему, снаряженных патронами аналогичного калибра. В общей сложности у гражданина Гоцкан изъято 97 патронов.