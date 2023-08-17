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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПСО ГОРОДА СУХУМ

Новости Пятница, 18 августа 2023 00:42
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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПСО ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Первый заместитель министра по ЧС, генерал-майор Тигран Делибалтян провел совещание с руководством ПСО города Сухум. Обсуждалась противопожарная ситуация в столице и Сухумском районе, а также предварительные причины крупного резонансного пожара, произошедшего 14 августа в столице Абхазии, по улице Акиртава.

На совещании подчеркивалось, что уровень пожарной опасности по всей республике остается на крайне высоком уровне. Установившаяся жара, а также самовольные поджоги частных сельхозугодий в целях санитарной очистки привели за последние несколько недель к многочисленным природным возгораниям. Подразделения МЧС выезжают на их устранение почти каждые сутки. Именно так было и 14 августа.

После поступления сигнала о крупном пожаре по улице Акиртава, пожарные, ликвидировавшие природные возгорания в Сухумском районе, были экстренно переброшены в район Турбазы. Более того, из Гулрыпша и Очамчыры в Сухум были направлены дополнительные пожарные расчеты.

По словам специалистов, существенные проблемы при тушении пожара 14 августа доставляло отсутствие свободного подъезда пожарных к месту возгорания, плотность застройки района, отсутствие гидрантов.

Как говорят пожарные, от Красного моста до Келасура нет ни одного гидранта, а значит, и нет возможности напрямую подключиться к системе водоснабжения и проложить магистральную линию для подачи воды. К тому же деревянные перекрытия и отделанные дранкой стены привели к молниеносному распространению огня.

В результате пожара полностью сгорели 4 дома. Однако, несмотря на объективные причины, районным подразделениям МЧС Абхазии поставлена задача усилить режим боевого несения службы в период высокого уровня пожароопасной, привлечения дополнительных людских ресурсов и спецтехники.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 00:44

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