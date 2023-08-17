ИЗЪЯТО 600 ПАЧЕК НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля т/п «Псоу» на автомобильном направлении «экспорт», сотрудниками таможенного поста «Псоу» было остановлено и досмотрено автотранспортное средство под управлением гражданина Российской Федерации. В результате проверки в багажном отделении был обнаружен и изъят незадекларированный товар, а именно табачная продукция в количестве 600 пачек.