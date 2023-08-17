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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Новости Пятница, 18 августа 2023 00:46
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ СОЮЗА АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с председателем Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики (Россия) Сергеем Яхагоевым, в которой приняла участие заместитель председателя Правления благотворительного фонда «Помним» Ляла Чамагуа. На встрече обсуждались вопросы координации сотрудничества правительства Абхазии с общественными объединениями добровольцев – ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и мер их государственной поддержки.

Сергей Яхагоев выразил благодарность за проведенные мероприятия в рамках Дня добровольца, ежегодно отмечаемого в Республике Абхазия, и поделился своим мнением по вопросам координации взаимодействия.

Подчеркивая особое отношение абхазского общества к добровольцам-ветеранам, премьер-министр отметил, что власти и впредь будут прилагать все усилия по поддержке участников добровольческого движения, чей вклад в Победу народа Абхазии неоценим.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 00:47

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