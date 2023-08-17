РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК К БОЛЬШОМУ ПРАЗДНИКУ
Новости Пятница, 18 августа 2023 00:53
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. 22 августа, в 19:00, в Сухумской филармонии пройдет концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель».
Выступление приурочено к 15-й годовщине Дня международного признания независимости Республики Абхазия.
Проект организован министерствами культуры Абхазии и России.
Последнее от Super User
- ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
- В ОЧАМЧЫРЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
- ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ
- РУКОВОДСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
- ООО «АЗИД»: РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С РОСТОМ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В РФ