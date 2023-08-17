БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ДО 100%

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазия вошла в список самых популярных направлений на бархатный сезон. В сентябре и октябре туристы выбирают места с наиболее теплым морем, к таким относятся Сочи и Абхазия. Многие россияне планируют продлить лето и провести бархатный сезон на Черном море. Максимальный спрос сейчас на отдых в Сочи, курорты Абхазии входят в тройку лидеров, передает АТОР.

В середине августа туристы бронируют отдых на середину сентября, не позже. Чаще всего запросы к туроператорам поступают на следующие курорты: Сочи – Адлер, Имеретинка, Анапа, Абхазия – Гагра, Сухум, Пицунда.

На осень у туроператора АЛЕАН вырос спрос на Абхазию на 35%. на Анапу на 30%, на Геленджик на 15%.

В целом ажиотажа не наблюдается, продажи в этом августе остаются на уровне бархатного сезона 2022 года или на 10-20% выше. Туры в Крым продаются в этом августе хуже - минус 30-50%. Не помогает привлечению отдыхающих даже скидки, часть отелей завершит сезон раньше срока, уже 20 сентября. Едут в Крым сейчас те, кто уже не раз бывал в регионе и верен своему выбору. Туры чаще всего бронируются буквально за пару дней до выезда.

Сочи – неизменно на первом месте. Анапа и Абхазия делят вторую и третью позицию, разница небольшая. Относительно прошлого года существенных изменений в этой тройке не произошло.

Загрузка отелей осенью ожидается на уровне 70-100%, цены на туры могут быть на 10-40% дешевле, чем в высокий сезон.

Бархатный сезон в Сочи и в Абхазии длится больше, чем на других черноморских курортах, это также является фактором хорошего спроса.