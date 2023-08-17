ООО «АЗИД»: РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С РОСТОМ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В РФ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В топливной компании «АЗиД», занимающейся оптовой и розничной продажей топлива всех марок и сопутствующих товаров на автозаправочных комплексах, прокомментировали ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов в Абхазии.

Оптовые и розничные цены ООО «АЗиД» формируются на основе объективных и обоснованных данных по закупочным ценам и предельным надбавкам в соответствии с действующим законодательством Абхазии.

«ООО «АЗиД», как и положено, предоставляет своевременно, в установленном порядке необходимую информацию по осуществляемым закупкам и после согласования с Уполномоченным государственным органом устанавливает оптовые и розничные цены.

Действующий порядок ценообразования работает как в случае повышения закупочных цен, так и в случае понижения.

Так, например, стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» в 2022 году достигала 56,00 руб. за 1 литр. В январе 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» составляла 38,90 руб. за 1 литр.

Причина – благоприятная ситуация с закупочными ценами. Снизились закупочные цены, были снижены и цены на АЗС.

В соответствии с текущей негативной динамикой закупочных цен, в розничной сети АЗС «АЗиД» происходит рост цен.

При этом, как отмечают в компании:

текущие цены в сети АЗС «АЗиД» установлены на уровне ниже закупочных;

повышение осуществляется поэтапно за счет остатков, закупленных ранее;

в случае снижения стоимости закупки оптовые и розничные цены в сети АЗС «АЗиД» будут снижаться.

Исходя из информации, получаемой от поставщиков, к сожалению, рост экспортных цен на нефтепродукты из РФ продолжается. Такая ситуация также негативно отражается и на деятельности компании.

«В первую очередь по причине того, что нивелирование отрицательных последствий роста в оптовом и розничном сегментах производится за счет средств компании, стоимость закупки одного и того же объема топлива требует привлечения значительно большего объема финансовых средств и множества иных издержек, которые несет компания», – уточнили в компании.

В целях предотвращения дефицита топлива в сети АЗС, ООО «АЗиД» продолжает закупки нефтепродуктов в необходимом объеме соответствующего качества. Ведется работа по поиску возможности осуществления поставок из других стран. На текущий момент предложений по более низкой цене нет.

Об этом сообщает Апсныпресс.