 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ООО «АЗИД»: РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С РОСТОМ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В РФ

Новости Пятница, 18 августа 2023 01:01
Оцените материал
(0 голосов)
ООО «АЗИД»: РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С РОСТОМ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В РФ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В топливной компании «АЗиД», занимающейся оптовой и розничной продажей топлива всех марок и сопутствующих товаров на автозаправочных комплексах, прокомментировали ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов в Абхазии.

Оптовые и розничные цены ООО «АЗиД» формируются на основе объективных и обоснованных данных по закупочным ценам и предельным надбавкам в соответствии с действующим законодательством Абхазии.

«ООО «АЗиД», как и положено, предоставляет своевременно, в установленном порядке необходимую информацию по осуществляемым закупкам и после согласования с Уполномоченным государственным органом устанавливает оптовые и розничные цены.

Действующий порядок ценообразования работает как в случае повышения закупочных цен, так и в случае понижения.

Так, например, стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» в 2022 году достигала 56,00 руб. за 1 литр. В январе 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» составляла 38,90 руб. за 1 литр.

Причина – благоприятная ситуация с закупочными ценами. Снизились закупочные цены, были снижены и цены на АЗС.

В соответствии с текущей негативной динамикой закупочных цен, в розничной сети АЗС «АЗиД» происходит рост цен.

При этом, как отмечают в компании:

текущие цены в сети АЗС «АЗиД» установлены на уровне ниже закупочных;

повышение осуществляется поэтапно за счет остатков, закупленных ранее;

в случае снижения стоимости закупки оптовые и розничные цены в сети АЗС «АЗиД» будут снижаться.

Исходя из информации, получаемой от поставщиков, к сожалению, рост экспортных цен на нефтепродукты из РФ продолжается. Такая ситуация также негативно отражается и на деятельности компании.

«В первую очередь по причине того, что нивелирование отрицательных последствий роста в оптовом и розничном сегментах производится за счет средств компании, стоимость закупки одного и того же объема топлива требует привлечения значительно большего объема финансовых средств и множества иных издержек, которые несет компания», – уточнили в компании.

В целях предотвращения дефицита топлива в сети АЗС, ООО «АЗиД» продолжает закупки нефтепродуктов в необходимом объеме соответствующего качества. Ведется работа по поиску возможности осуществления поставок из других стран. На текущий момент предложений по более низкой цене нет.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 01:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ДО 100% РУКОВОДСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.