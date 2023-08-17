ООО «АЗИД»: РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С РОСТОМ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН В РФ
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. В топливной компании «АЗиД», занимающейся оптовой и розничной продажей топлива всех марок и сопутствующих товаров на автозаправочных комплексах, прокомментировали ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов в Абхазии.
Оптовые и розничные цены ООО «АЗиД» формируются на основе объективных и обоснованных данных по закупочным ценам и предельным надбавкам в соответствии с действующим законодательством Абхазии.
«ООО «АЗиД», как и положено, предоставляет своевременно, в установленном порядке необходимую информацию по осуществляемым закупкам и после согласования с Уполномоченным государственным органом устанавливает оптовые и розничные цены.
Действующий порядок ценообразования работает как в случае повышения закупочных цен, так и в случае понижения.
Так, например, стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» в 2022 году достигала 56,00 руб. за 1 литр. В январе 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС «АЗиД» составляла 38,90 руб. за 1 литр.
Причина – благоприятная ситуация с закупочными ценами. Снизились закупочные цены, были снижены и цены на АЗС.
В соответствии с текущей негативной динамикой закупочных цен, в розничной сети АЗС «АЗиД» происходит рост цен.
При этом, как отмечают в компании:
текущие цены в сети АЗС «АЗиД» установлены на уровне ниже закупочных;
повышение осуществляется поэтапно за счет остатков, закупленных ранее;
в случае снижения стоимости закупки оптовые и розничные цены в сети АЗС «АЗиД» будут снижаться.
Исходя из информации, получаемой от поставщиков, к сожалению, рост экспортных цен на нефтепродукты из РФ продолжается. Такая ситуация также негативно отражается и на деятельности компании.
«В первую очередь по причине того, что нивелирование отрицательных последствий роста в оптовом и розничном сегментах производится за счет средств компании, стоимость закупки одного и того же объема топлива требует привлечения значительно большего объема финансовых средств и множества иных издержек, которые несет компания», – уточнили в компании.
В целях предотвращения дефицита топлива в сети АЗС, ООО «АЗиД» продолжает закупки нефтепродуктов в необходимом объеме соответствующего качества. Ведется работа по поиску возможности осуществления поставок из других стран. На текущий момент предложений по более низкой цене нет.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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