РУКОВОДСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и помощник министра Тимур Гобечия принимают участие во Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Москве. В форуме принимают участие около 2000 человек – международные и региональные делегации, представители профессиональных ассоциаций, общественных организаций, сотрудники и студенты системы СПО. В их числе 240 амбассадоров Профессионалитета из 55 регионов страны.
В течение этих двух дней пройдут панельные дискуссии, круглые столы и лекции с участием российских и международных ведущих экспертов, преподавателей, общественных и политических деятелей. Главная тема форума – «Вклад СПО в технологический суверенитет страны».
18 августа для гостей мероприятия состоятся образовательные экскурсии в колледжи Москвы.
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