РУКОВОДСТВО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и помощник министра Тимур Гобечия принимают участие во Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Москве. В форуме принимают участие около 2000 человек – международные и региональные делегации, представители профессиональных ассоциаций, общественных организаций, сотрудники и студенты системы СПО. В их числе 240 амбассадоров Профессионалитета из 55 регионов страны.