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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 18 августа 2023 01:07
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в своем обращении подчеркнул, что 26 августа исполняется 15 лет со дня признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Российской Федерации.

«В связи с предстоящим юбилеем мы с коллегами проведем встречи в районах Республики Абхазия с нашими согражданами, представителями районных администраций и собраний, молодежью.

Главная цель – проинформировать наших соотечественников о текущих результатах работы МИД Абхазии, о современной международной обстановке вокруг нашей страны, об актуальных аспектах абхазо-российских отношений, современном состоянии быстро меняющейся архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа, а также о растущих геополитических и экономических амбициях Грузии», – отметил Ардзинба.

Министр также сообщил, что в рамках встреч в особом фокусе внимания будет обсуждение механизмов, способных обеспечить новое качество отношений между Абхазией и Россией.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 01:09

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