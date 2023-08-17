В ОЧАМЧЫРЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Сухум. 17 августа 2023. Абхазия-Информ. Ливневые канализации города Очамчыра, в последнее время, приносят не мало проблем жителям, так как не в состоянии справится с большим притоком воды во время ливневых дождей. Всему виной захламленность, бытовой мусор, растительность, в некоторых случаях – безответственность граждан. Более того, на многих участках центральной городской канализации работы по очистке не проводились все послевоенные годы.
После последних стихийных бедствий, когда большое количество домовладений и приусадебных участков ушло под воду, администрацией района было принято решение планомерно, своими силами, приступить к решению данной проблемы.
Городские службы столкнулись с колоссальными проблемами и непредвиденными сложностями – это нехватка узкоспециализированной техники, труднодоступные и сильно заросшие участки забирают много сил и ресурсов, но рабочие справляются.
Сегодня, под контролем руководства района, проводятся работы на участке канализации в 9-ом микрорайоне города.
Работы будут продолжаться, пока не будет очищена вся система центральной ливневой канализации Очамчыры.
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