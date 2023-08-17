ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. Даниил Харчилава примет участие в матчевой встрече по вольной борьбе между командами олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева и Заурбека Сидакова. Встреча пройдет 19 августа в Сириусе в Центре проведения соревнований.