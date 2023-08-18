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Абхазия Информ

РЕАЛИЗАЦИЮ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ ОБСУДИЛИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМ ФОРУМЕ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 18 августа 2023 21:49
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РЕАЛИЗАЦИЮ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ ОБСУДИЛИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМ ФОРУМЕ В СУХУМЕ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. ТАСС. Гуманитарный форум, посвященный 15-летию признания Россией независимости Абхазии, проходит в Сухуме в пятницу. Его участники заявили о важности реализации гуманитарных проектов, которые усилят связи молодежи России и Абхазии, передает корреспондент ТАСС.

Двухдневный форум, который завершится в субботу, организован Международным институтом развития коммуникаций Мир-Мост-Абхазия и Абхазским государственным университетом.

«Нынешняя диалоговая площадка нужна и России, и Абхазии, поскольку нас объединяют не только экономические связи, не только геополитическая ситуация, но и цивилизационные основы, духовные ценности. Признание [независимости] - это не просто юридический факт, а прежде всего, большая ответственность за ситуацию не только в стране, но и в регионе. <...> Россия всегда помогала и помогает Абхазии стать действительно суверенным государством с благополучно развивающимся сообществом, и наш форум - один из шагов, который делает Россия», – сказала на форуме Валентина Комлева, замдиректора по научной работе национального исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук, профессор (Москва).

Она выразила надежду на то, что будут реализовываться проекты, в первую очередь по гуманитарной, традиционной и экспертной дипломатии и проекты, которые усилят связи молодежи России и Абхазии.

Председатель Национального фонда поддержки социальных программ РФ Андрей Сергеев отметил, что «сегодня нужны позитивные сценарии развития, основанные и на духовных ценностях, и на здравом смысле, потому что очень важно понимать и прогнозировать то, каким станет будущее» Абхазии и России.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 21:52

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