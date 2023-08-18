ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. : На полях первого Всероссийского форума среднего профессионального образования в Москве, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством просвещения Республики Абхазия и Общероссийской общественной детско-юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» (ЮИД).

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.