АГУ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ
Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках международного форума «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики», АГУ и Национальный исследовательский институт развития коммуникаций подписали протокол о намерениях.
Документ подписали проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия и заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.
Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.
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