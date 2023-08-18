Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках международного форума «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики», АГУ и Национальный исследовательский институт развития коммуникаций подписали протокол о намерениях.

Документ подписали проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия и заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева.

Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникации АГУ.