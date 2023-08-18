В РАЙОНАХ ПРОВОДЯТСЯ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ЛЕТНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с планом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных Сил Российской Федерации с 21 августа по 1 сентября 2023 года на территории Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов проводятся тактико-специальные, летные и тактические учения по подготовке видов и родов войск.
Основная цель учений – повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению.
Общее руководство проведением учений осуществляется Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Абхазия.
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