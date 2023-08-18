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Абхазия Информ

МИНЭКОНОМИКИ: РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С КОНЪЮНКТУРОЙ РЫНКА

Новости Пятница, 18 августа 2023 22:01
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МИНЭКОНОМИКИ: РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН В АБХАЗИИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С КОНЪЮНКТУРОЙ РЫНКА

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии прокомментировали ситуацию с ценами на нефтепродукты.

«Рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в Российской Федерации и вызван разными факторами. В первую очередь, это – баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо», – отмечается в комментарии Минэкономики.  

С начала 2023 года стоимость 1 литра приобретённого топлива АИ–92 в Российской Федерации участниками рынка Абхазии в среднем составляла: в феврале – марте 2023 года 33,50-35,0 руб., в апреле 40,0-41,60 руб., в июле-августе до 51,0-52,0 руб.

Механизм беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующий в рамках Межправсоглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает, однако низкий уровень таможенной пошлины – 5 долларов за 1 тонну или до 500 руб. за 1 тонну, не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов.

Цены на нефтепродукты в Республике Абхазия формируются с учетом стоимости приобретения нефтепродуктов, налога на добавленную стоимость (10%), таможенного сбора (1%), услуг по сертификации (0,1%), доставке и хранению топлива и др.

При последующей оптовой и розничной продаже в бюджет уплачивается налог на реализацию горюче-смазочных материалов. При согласовании оптовой цены в обязательном порядке учитываются имеющиеся у поставщиков остатки нефтепродуктов ранее приобретенные и их стоимость.

Динамика цен за 1 литр бензина АИ-92 в розничной сети АЗС в Абхазии с февраля 2023 года, в связи с ростом цен в Российской Федерации такова: февраль   40,0-41,50 руб., март – 43 руб., апрель 43,0-45,0 руб., июнь 49,0-50 руб., июль – 52-55 руб., август 55-59 руб. Разница в ценах зависит от стоимости приобретения нефтепродуктов участниками топливного рынка.

Действующий механизм регулирования цен, основанный на применении размера торговой надбавки к ввозимой стоимости и расходам эффективен, и позволяет оперативно реагировать на изменение цен. Как это работает, мы видели с ноября 2022 года по апрель 2023 года, когда цены на нефтепродукты снижались до уровня 2018 года (38,90 рублей за 1 литр марки АИ-92).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 22:06

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