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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 18 августа 2023 22:06
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. 17 августа 2023 года прошло заседание Президиума Верховного суда Республики Абхазия. В повестку дня вошли 8 вопросов, связанных с утверждением обзоров и обобщений судебной практики судов общей юрисдикции Республики Абхазия.

Постановлением Президиума Верховного суда Республики Абхазия утверждены:

1) Обзор судебной практики Верховного суда по уголовным делам за 2022 год;

2) Обзор судебной практики Верховного суда по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях за 2022 год;

3) Обобщение судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 96.1. Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях за 2021 год и 6 месяцев 2022 года;

4) Обобщение судебной практики рассмотрения районными судами гражданских дел по трудовым спорам за период с 2018 года по 2021 год;

5) Обобщение судебной практики рассмотрения вынесения судами общей юрисдикции частных определений (постановлений) в рамках уголовного судопроизводства за период с 2018 по 2021 гг.;

6) Обобщение судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о коррупционных преступлениях за период с 2020 года по 2022 год;

7) Обзор судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции административных дел, связанных с отказом в выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия за 2021 год;

8) Обобщение судебной практики рассмотрения судами общей юрисдикции заявлений по отводам (самоотводам) судей за период с 2020-2021 год и 6 месяцев 2022 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 22:11

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