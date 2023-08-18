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Абхазия Информ

В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2023 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Пятница, 18 августа 2023 23:06
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В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2023 ГОД ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. Внеочередное заседание Сухумского городского собрания было посвящено рассмотрению возможности внесения изменений в бюджет города Сухум на 2023 год.

Председатель Горсобрания Дмитрий Осия отметил, что повестка чрезвычайно важна, так как среди многих вопросов, необходимо решить и вопрос с приобретением специальной техники для вывоза мусора из Сухума в Галский район.

Депутатам предлагалось увеличить доходную и расходную часть бюджета столицы на 87 млн 624 т. 100 р. – это покупка спецтехники, проведение строительных работ, а также увеличение заработной платы основным категориям работников бюджетной сферы согласно постановлению Кабинета министров. Об этом проинформировал начальник финансового отдела Администрации г. Сухум Алхас Лагвилава.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что увеличение бюджета стало возможным за счет перевыполнения плана по доходной части бюджета на 65 млн рублей. Из них 35 млн рублей планируется направить на приобретение оборудования и спецтехники, 30 млн – на строительные работы, которые подорожали из-за повышения цен на строительные материалы и битум. 20 млн рублей формируется из 14 млн субсидий от Республиканского бюджета и 6 млн рублей подоходного налога.

Депутаты просили включить в список ремонтных работ и улицу Адыгейская, где рухнула одна из подпорных стен. Вместе с тем депутат Давид Чхеидзе поблагодарил Администрацию за работы по очистке русла речки, которая протекает рядом с улицей Адыгейская, благодаря чему во время ливней жителей не затопило.

Депутаты Госробрания также поблагодарили налоговую службу города за проделанную работу.

Председатель Собрания Дмитрий Осия отметил, что в городе очень много нерешенных вопросов, но приоритетные вопросы надо решать в первую очередь.

Депутаты СГС большинством голосов проголосовали за внесение изменений в бюджет столицы. Из присутствовавших 14 депутатов 12 проголосовали за внесение изменений, 1 против, 1 воздержался.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 23:07

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