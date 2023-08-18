В СУТКИ РОССЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКАЕТ СВЫШЕ 10 ТЫС. ЕДИНИЦ ТРАНСПОРТА В ОБЕ СТОРОНЫ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. ФТС России отмечает рост транспортного и пассажирского трафика на границе с Абхазией. С начала августа, в пик летнего курортного сезона, пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в 7 раз: в сутки границу пересекает свыше 10 тыс. единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тыс.

Пик нагрузки приходится на выходные дни – более 11 тыс. транспортных средств и порядка 70 тыс. человек в обоих направлениях в сутки, что превышает максимальное значение 2022 года (66 тыс.).

В целом с начала курортного сезона (с 1 мая 2023 года) через российско-абхазскую границу проследовали уже около 5 млн физлиц и более 800 тыс. транспортных средств, в том числе 30 тыс. экскурсионных автобусов.

Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

В связи с возросшей нагрузкой на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска. На линиях контроля с учетом загруженности перераспределяются потоки транспорта, используется реверсивное движение, увеличена штатная численность поста, проводится оперативное взаимодействие с другими государственными контрольными органами. Эти меры направлены на ускорение прохождения таможенного и пограничного контроля, сокращение времени оформления