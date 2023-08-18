ГЛАВА ГАИ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ ДТП В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В рамках программы «Гражданин и начальник» на радио Sputnik Абхазия, глава Управления государственной автоинспекции МВД Абхазии, Валентин Трапш, рассказал о мерах, которые ведомство предпринимает для улучшения ситуации на дорогах страны.,

Следует отметить, что увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в летний период связано с ростом автомобильного трафика на дорогах республики.

Кроме того, на безопасность на дорогах оказывает влияние также техническое состояние автомобилей и стаж водителей.

ГАИ республики прикладывает максимум усилий для решения проблем, связанных с безопасностью на дорогах.

По словам Валентина Трапш, основными причинами аварий на дорогах являются пьяная езда и превышение скорости.