ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, 18 августа в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.

От абхазской стороны на встрече присутствовали: заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы и представители молодежи, которые представят нашу республику на Международном молодежном форуме «Евразия Global».

От никарагуанской стороны: министр креативной экономики Умберто Гонсалес, представитель Управления по инновациям и молодежному творчеству Йохара Мансанарес, представитель Квльтурного движения Леонель Ругами

Бренда Флорес и предприниматель Кевин Миранда.

С началом программы стороны поздравил Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария.

«Поздравляю с началом программы, уверен она будет очень плодотворная и интересная, как для нас, так и для наших никарагуанских коллег», - сказал Ладария.

Роман Цкуа поприветствовал коллег.

«Добрый день, дорогие друзья. От лица Госкомитета благодарим Республику Никарагуа и весь народ в лице руководства за то, что вы проявили мужественное решение и признали независимость нашей республики. Для нас это очень важно, мы долго к этому шли. Мы рады, что у нас есть возможность взаимодействовать и сотрудничать с вами. В дальнейшем мы надеемся провести совместные мероприятия и надеемся на плодотворную работу», – сказал Цкуа.

Затем министром креативной экономики Умберто Гонсалесом была представлена презентация о развитии экономики и вовлечении молодежи во все сферы государства.

«Это начинание для вовлечения молодежи в реализацию национальных проектов. Надеемся, что эта информация будет актуальна для молодежи Абхазии», – отметил Гонсалес.

Он рассказал, что с помощью этого начинания молодежь может представить свой проект перед высшим руководством, используя все преимущества передовых технологий.

«Эта модель, которая развивает и вовлекает, главное, чтобы со стороны молодежи была отдача. Модель направлена на развитие небольших предприятий и туризма. Она также осуществляется и на другие области, такие как медиа, выставки, искусство и публичная деятельность. Очень важно, чтобы молодежь образовывалась, а потом перешла от теории к практике. Цель - сделать так, чтобы любой гражданин был вовлечен и смог реализовать свои проекты независимо от своих возможностей. Мы хотим поделиться с вами своими разработками в этой области и приглашаем вас посетить нашу страну», – сказал Гонсалес.

Он отметил, что эти проекты обсуждаются на государственном уровне.

«Мы продвигаем и развиваем индустрию и предприятия, внедряем новые технологии во все области. У нас есть конгресс, где обсуждаются все эти реновации и мы надеемся, что в дальнейшем он будет проходить при вашем участии», – сказал он.

Идрис Кара-Осман-оглы поблагодарил Умберто Гонсалеса за интересный доклад.

«За нами сидят молодые люди, которые с большим интересом слушали вашу информацию. Сегодня наше правительство воплощает в жизнь проекты, в которые вовлечены молодые люди, способные быть частью экономического развития Республики Абхазия. Полученная от вас информация очень ценная, многое из услышанного может быть реализовано в Абхазии. Есть четкие указания от руководства нашей республики, чтобы мы теснее общались с коллегами из Никарагуа во всех направлениях, которые способны сблизить наши позиции. Для этого, я уверен, что пришла пора переходить от видеоконференции к офлайн встречам. С большим удовольствием мы принимаем ваше приглашение и мы со своей стороны приглашаем вас в Абхазию, в любое удобное для вас время», - сказал Кара-Осман-оглы.

Он отметил, что работа для сближения будет продолжаться.

«Я уверен, что у нас очень много точек соприкосновения и такие встречи должны проходить чаще», – сказал в завершении Идрис Кара-Осман-оглы.