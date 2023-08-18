 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Новости Пятница, 18 августа 2023 23:13
Оцените материал
(0 голосов)
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 18 августа 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, 18 августа в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.

От абхазской стороны на встрече присутствовали: заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы и представители молодежи, которые представят нашу республику на Международном молодежном форуме «Евразия Global».

От никарагуанской стороны: министр креативной экономики Умберто Гонсалес, представитель Управления по инновациям и молодежному творчеству Йохара Мансанарес, представитель Квльтурного движения Леонель Ругами

Бренда Флорес и предприниматель Кевин Миранда.

С началом программы стороны поздравил Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария.

«Поздравляю с началом программы, уверен она будет очень плодотворная и интересная, как для нас, так и для наших никарагуанских коллег», - сказал Ладария.

Роман Цкуа поприветствовал коллег.

«Добрый день, дорогие друзья. От лица Госкомитета благодарим Республику Никарагуа и весь народ в лице руководства за то, что вы проявили мужественное решение и признали независимость нашей республики. Для нас это очень важно, мы долго к этому шли. Мы рады, что у нас есть возможность взаимодействовать и сотрудничать с вами. В дальнейшем мы надеемся провести совместные мероприятия и надеемся на плодотворную работу», – сказал Цкуа.

Затем министром креативной экономики Умберто Гонсалесом была представлена презентация о развитии экономики и вовлечении молодежи во все сферы государства.

«Это начинание для вовлечения молодежи в реализацию национальных проектов. Надеемся, что эта информация будет актуальна для молодежи Абхазии», – отметил Гонсалес.

Он рассказал, что с помощью этого начинания молодежь может представить свой проект перед высшим руководством, используя все преимущества передовых технологий.

«Эта модель, которая развивает и вовлекает, главное, чтобы со стороны молодежи была отдача. Модель направлена на развитие небольших предприятий и туризма. Она также осуществляется и на другие области, такие как медиа, выставки, искусство и публичная деятельность. Очень важно, чтобы молодежь образовывалась, а потом перешла от теории к практике. Цель - сделать так, чтобы любой гражданин был вовлечен и смог реализовать свои проекты независимо от своих возможностей. Мы хотим поделиться с вами своими разработками в этой области и приглашаем вас посетить нашу страну», – сказал Гонсалес.

Он отметил, что эти проекты обсуждаются на государственном уровне.

«Мы продвигаем и развиваем индустрию и предприятия, внедряем новые технологии во все области. У нас есть конгресс, где обсуждаются все эти реновации и мы надеемся, что в дальнейшем он будет проходить при вашем участии», – сказал он.

Идрис Кара-Осман-оглы поблагодарил Умберто Гонсалеса за интересный доклад.

«За нами сидят молодые люди, которые с большим интересом слушали вашу информацию. Сегодня наше правительство воплощает в жизнь проекты, в которые вовлечены молодые люди, способные быть частью экономического развития Республики Абхазия. Полученная от вас информация очень ценная, многое из услышанного может быть реализовано в Абхазии. Есть четкие указания от руководства нашей республики, чтобы мы теснее общались с коллегами из Никарагуа во всех направлениях, которые способны сблизить наши позиции. Для этого, я уверен, что пришла пора переходить от видеоконференции к офлайн встречам. С большим удовольствием мы принимаем ваше приглашение и мы со своей стороны приглашаем вас в Абхазию, в любое удобное для вас время», - сказал Кара-Осман-оглы.

Он отметил, что работа для сближения будет продолжаться.

«Я уверен, что у нас очень много точек соприкосновения и такие встречи должны проходить чаще», – сказал в завершении Идрис Кара-Осман-оглы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 августа 2023 23:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА ГАИ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ ДТП В РЕСПУБЛИКЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.