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Абхазия Информ

СИТУАЦИЯ В ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ СПОКОЙНАЯ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:22
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СИТУАЦИЯ В ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ СПОКОЙНАЯ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия рассказал, что проблема основательно еще не решена.

«Останавливаются или ниже за знаками или выше, люди пешком приходят и смотрят. Но это не экскурсионные автобусы, а частные, так как приказ новый, многие о нем не знают», – сказал он.

Багателия отметил, что ситуация в рамках недели придет в норму.

«Мы на правильном пути и сделаем все для того, чтобы минимизировать риски», – сказал Багателия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 21:25

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