СИТУАЦИЯ В ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ СПОКОЙНАЯ
Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:22
Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия рассказал, что проблема основательно еще не решена.
«Останавливаются или ниже за знаками или выше, люди пешком приходят и смотрят. Но это не экскурсионные автобусы, а частные, так как приказ новый, многие о нем не знают», – сказал он.
Багателия отметил, что ситуация в рамках недели придет в норму.
«Мы на правильном пути и сделаем все для того, чтобы минимизировать риски», – сказал Багателия.
Последнее от Super User
- РАСПИСАНИЕ «ЛАСТОЧЕК» ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ ИЗМЕНИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
- МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ В ПОЛЬЗОВАНИЕ РИЦИНСКОМУ ПАРКУ МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ
- ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНОБОРОНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКОВ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
- В МГУДЗЫРХУА СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ
- СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ДВОИХ ДЕТЕЙ, ПРОПАВШИХ НАКАНУНЕ