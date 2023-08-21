СИТУАЦИЯ В ЮПШАРСКОМ КАНЬОНЕ СПОКОЙНАЯ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия рассказал, что проблема основательно еще не решена.

«Останавливаются или ниже за знаками или выше, люди пешком приходят и смотрят. Но это не экскурсионные автобусы, а частные, так как приказ новый, многие о нем не знают», – сказал он.